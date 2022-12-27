В преддверии Нового года представляем программу проведения Новогоднего марафона, организованного Управлением культуры Администрации города Махачкалы

26-29 декабря 2022г.

17:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;

18:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»;

19:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»;

20:00 – показ мультфильмов.

30 декабря 2022г.

12:00 – объезд кареты и машины с Дед Морозом и Снегурочкой (поздравление махачкалинцев и гостей столицы с Новым 2023 годом);

17:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;

18:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»;

19:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»;

20:00 – показ мультфильмов.

2 января 2023г.

14:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;

15:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»

16:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»

17:00 – показ мультфильмов.