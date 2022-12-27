В преддверии Нового года представляем программу проведения Новогоднего марафона, организованного Управлением культуры Администрации города Махачкалы

26-29 декабря 2022г.
17:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;
18:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»;
19:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»;
20:00 – показ мультфильмов.
30 декабря 2022г.
12:00 – объезд кареты и машины с Дед Морозом и Снегурочкой (поздравление махачкалинцев и гостей столицы с Новым 2023 годом);
17:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;
18:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»;
19:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»;
20:00 – показ мультфильмов.
2 января 2023г.
14:00 – детское представление «Новогодний бал со сказочными персонажами»;
15:00 – концерт воспитанников Детских школ искусств «С новым годом, Махачкала!»
16:00 – трансляция первого дагестанского детского мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати»
17:00 – показ мультфильмов.