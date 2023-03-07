Общество

В преддверии Международного женского дня культурные учреждения Дагестана подготовили праздничную программу для представительниц прекрасного пола

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Жителей и гостей республики ждут выставки, концерты и мастер-классы.

6 марта
Книжная выставка к Международному женскому дню
Республиканская детская библиотека.

6 марта 17:30
Концерт, посвященный Международному женскому дню
Ансамбль песни и танца «Дагестан».

6 марта 18:00
Концертная программа к Международному женскому дню
Даргинский театр

7 марта 11:00
Мастер-класс «Цветы своими руками»
Музей «Природа Прикаспия» г.Дербент.

7 марта 12:00
Проведение мастер-классов к Международному женскому дню
Республиканская специальная библиотека для слепых.

7 марта 14:00
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Для Вас, женщины!»
Ансамбль «Айланай».

7 марта 15:00
Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню
Русский театр (большой зал).

7 марта 16:00
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Терский ансамбль.

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