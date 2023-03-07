В преддверии Международного женского дня культурные учреждения Дагестана подготовили праздничную программу для представительниц прекрасного пола

Жителей и гостей республики ждут выставки, концерты и мастер-классы.
6 марта
Книжная выставка к Международному женскому дню
Республиканская детская библиотека.
6 марта 17:30
Концерт, посвященный Международному женскому дню
Ансамбль песни и танца «Дагестан».
6 марта 18:00
Концертная программа к Международному женскому дню
Даргинский театр
7 марта 11:00
Мастер-класс «Цветы своими руками»
Музей «Природа Прикаспия» г.Дербент.
7 марта 12:00
Проведение мастер-классов к Международному женскому дню
Республиканская специальная библиотека для слепых.
7 марта 14:00
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Для Вас, женщины!»
Ансамбль «Айланай».
7 марта 15:00
Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню
Русский театр (большой зал).
7 марта 16:00
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Терский ансамбль.