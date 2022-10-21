В правительстве состоялась встреча с иранскими предпринимателями

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов провел рабочую встречу с Председателем Правления Союза «Астраханская торгово-промышленная палата», Совета иранских предпринимателей Халадом Яхьей и советником заместителя министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Саидом Джалалифаром. Во встрече принял участие министр промышленности и торговли Республики Низам Халилов.

Ризван Газимагомедов поприветствовал гостей от лица многонационального народа и руководства Республики Дагестан Российской Федерации и выразил признательность за оказываемое внимание региону.

Халад Яхья поблагодарил дагестанскую сторону за теплый прием, и отметил, что Исламская Республика Иран заинтересована в расширении сегодняшних двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Затронули сферы сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», рассмотрены возможности взаимодействия и обсудили вопрос сотрудничества в развитии Махачкалинского морского торгового порта.

Ризван Газимагомедов поблагодарил гостей за визит и отметил готовность Республики Дагестан Российской Федерации в развитии сотрудничества между республиками во всех обозначенных вопросах.