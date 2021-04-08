В Правительстве РД состоялось заседание противопаводковой комиссии под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Вице-премьер РД напомнил, что в регионе с большим количеством крупных и малых рек не исключаются паводки. Для таких рек республики как Аксай, Акташ, Ярыксу, а также на притоках Сулака и Самура характерны паводки, обладающие разрушительной силой. Опасность представляет и река Терек. В случае возникновения здесь неблагоприятной ситуации в зоне подтопления могут оказаться жители ряда муниципалитетов республики. Для недопущения возникновения внештатных ситуаций Минприроды РД проводит ежегодные мероприятия по поддержке системы водооградительных валов длиной в двести сорок километров в оптимальном состоянии. Также проводится постоянный мониторинг рек, которые представляют угрозу подтопления в период паводка и половодья. В рамках совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что согласно прогнозам в текущем году половодье рек Самур, Терек, Сулак будет выше значений 2020 года, в связи с этим необходимо подготовить все администрации сельских поселений к работе в период паводка.

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