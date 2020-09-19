В Правительстве РД обсудили комплекс мер по обращению с ТКО в республике

Ход реализации на территории республики Дагестан федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» обсуждался на встрече Председателя Правительства РД Артема Здунова и руководителя ППК «РЭО» Ильи Гудкова.

В рамках мероприятия, которое состоялось в режиме ВКС, обсуждались разные аспекты, связанные с налаживанием сбора и сортировки ТКО.

Для улучшения существующих показателей в пяти муниципалитетах планируется построить мусоросортировочные предприятия и четыре полигона.

Важной темой стала реализация в Дагестане пилотных проектов и программ. Все эти меры призваны улучшить экологическую ситуацию региона.