Политика

В Правительстве РД обсудили комплекс мер по обращению с ТКО в республике

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Ход реализации на территории республики Дагестан федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» обсуждался на встрече Председателя Правительства РД Артема Здунова и руководителя ППК «РЭО» Ильи Гудкова.

В рамках мероприятия, которое состоялось в режиме ВКС, обсуждались разные аспекты, связанные с налаживанием сбора и сортировки ТКО.

Для улучшения существующих показателей в пяти муниципалитетах планируется построить мусоросортировочные предприятия и четыре полигона.

Важной темой стала реализация в Дагестане пилотных проектов и программ. Все эти меры призваны улучшить экологическую ситуацию региона.

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