В Правительстве обсудили развитие туристически привлекательных территорий

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, где обсудили упорядочивание процесса определения туристически привлекательных территорий, отнесения к соответствующей категории земель и их дальнейшего развития.

Было отмечено, что в соответствии с законодательством Российской Федерации туристско-рекреационная деятельность осуществляется на землях рекреационного назначения либо рекреационного использования.

Вместе с тем, в настоящее время большое количество туристически привлекательных природных комплексов в регионе расположены в границах земель, отнесенных к категориям, не предусматривающим возможность их туристического использования.

Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в целях создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в Республике Дагестан необходимо принять комплекс мер, направленных на определение природных комплексов, имеющих особое рекреационное и оздоровительное значение для их дальнейшего отнесения к землям особо охраняемых территорий республиканского значения.

Для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти региона и иных заинтересованных организаций по решению оперативных задач развития отрасли распоряжением Правительства республики создана рабочая группа по развитию туризма.

Специально созданная рабочая группа будет определять конкретные территории, привлекательные для развития туризма, чтобы в дальнейшем они были отнесены к землям рекреационного назначения.

Такая методика в том числе позволит упростить процесс предоставления на выгодных для инвесторов условиях земли в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, развивать инфраструктуру.