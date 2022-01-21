В Правительстве Дагестана обсудили тарифы ТКО

Врио Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание с региональными операторами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Говорили о том, что в соответствии с федеральным законодательством, в случае досрочного прекращения деятельности регоператора, в том числе его отказа от осуществления деятельности, в отношении организации, получившей статус регоператора без проведения конкурсного отбора, до утверждения в установленном порядке тарифов, применяются единые тарифы, установленные для регоператора, досрочно прекратившего деятельность. Норма установлена постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

В республике назначены региональные операторы: по Дербентской зоне — МАУ «Служба городского сервиса» г. Дербент, по зонам Махачкалинская и Хасавюртовская – МБУ «Махачкала-1».

На совещании обсудили вопросы установления и применения тарифов, свою позицию высказали представители профильных ведомств и региональных операторов.