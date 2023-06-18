В Правительстве Дагестана обсудили меры по предотвращению распространения гриппа птиц

Под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии Правительства Республики Дагестан. Открывая работу заседания, вице-премьер обратил внимание присутствующих на ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц в стране.

«С начала 2023 года в 17 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 37 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц, в том числе 7 – среди домашней птицы и 30 – среди дикой птицы. Особо тревожит его стремительное распространение в мае 2023 года в популяции чаек. По состоянию на 28 мая карантинные ограничения по ВГП действуют в 43 очагах.

Мы все прекрасно понимаем, какое высокое значение имеет птицеводческая отрасль в вопросе обеспечения продовольственной безопасности, поэтому должны принять все необходимые меры по предотвращению угрозы распространения гриппа птиц на территории республики. Начать нужно с проведения мониторинговых исследований в птицеводческих хозяйствах всех форм собственности», — заявил Абдулмуталибов.

О том, какие мероприятия проводятся в республике в целях недопущения случаев заражения птиц, рассказал первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии РД Сергей Попандопуло.

«В Дагестане функционируют 3 птицеводческих хозяйства и более 60 КФХ и СПК, занимающихся разведением птиц. Комитет информировал руководителей птицефабрик о возросших рисках заноса вируса гриппа птиц и о необходимости дополнительных мер по обеспечению биологической защиты этих объектов, а также оперативного информирования органов госветслужбы о фактах сверхнормативного падежа птицы на птицефабриках. Руководителям указанных предприятий и главам МО районов рекомендовано принять меры по созданию буферных зон вокруг птицефабрик шириной 5 км, в которых нужно обеспечить отсутствие домашней птицы», — сказал Попандопуло.

Вместе с тем также было озвучено, что в республике регулярно проводится мониторинг эпизоотического состояния гриппа птиц.

«В 2023 году запланирован отбор 7,0 тыс. проб биоматериала от домашней птицы на мониторинговые исследования гриппа птиц. В первом квартале 2023 года в ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория» исследовано от домашней птицы 1047 проб сыворотки крови на грипп птиц и на напряженность иммунитета против болезни Ньюкасла – 705 проб. Результат отрицательный.

Также отобрано 47 проб биологического материала от дикой птицы и направлено для исследования на высокопатогенный грипп птиц в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория», — сообщил заместитель руководителя ведомства.

По мнению Сергея Попандопуло, одним из ключевых факторов, влияющим на ухудшение эпизоотической ситуации, являются миграционные процессы диких птиц.

«Сезонные миграции птиц в период гнездования являются главной предпосылкой для заноса высокопатогенного гриппа птиц, и чем выше плотность промышленного поголовья птицы и его количества в частном секторе, тем выше риск возникновения данного заболевания.

В республике определены зоны повышенного риска заноса и распространения вируса гриппа птиц в дикой фауне. В первую зону повышенного риска отнесены: район озера Ак-гель (г. Махачкала), озеро Папас (Каякентский район), особо охраняемая природная территория Аграханского залива (Бабаюртовский район). В настоящее время случаев сокрытия фактов заболевания и падежа домашней птицы не выявлено и по данным Минприроды РД случаев заболевания падежа дикой птицы тоже не зарегистрировано», — проинформировал он.

В своем выступлении докладчик особо выделил ветеринарно-просветительскую работу, которая проводится с населением республики.

«Изготовлены и розданы памятки «Мероприятия по профилактике гриппа птиц» и цветные информационные листовки о путях распространения птичьего гриппа. Население предупреждено о незамедлительном сообщении в ветеринарную службу района обо всех случаях падежа и заболевания птицы.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять меры по обеспечению содержания домашней птицы в режиме «закрытого типа» и проведению учета домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности.

В настоящее время во всех районах продолжается работа по профилактике гриппа птиц», — заключил первый зампред Дагветеринарии.

Далее свои комментарии по теме озвучили врио заместителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РД Хаджимурад Ашаханов и руководители птицефабрик.

Подводя итоги заседания, Нариман Абдулмуталибов поручил Комитету по ветеринарии усилить меры по осуществлению мониторинга эпизоотической ситуации, а также обеспечить контроль над поступлением и реализацией птицы на рынках и ярмарках региона.