В Послании Президента РФ чувствуется забота о подрастающем поколении, институтах семьи и материнства

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, где затронуты вопросы демографии и поддержки семей с детьми, которые коснутся миллионов граждан России и, в частности Дагестана, где рождаемость и, соответственно, семей с детьми намного выше, чем в целом по России.

Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», — сказал Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

О новых выплатах

Государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

Заботой о подрастающем поколении россиян, семей с детьми, демографии, образовании и поддержании полноценного института семьи и материнства пронизаны предложения главы государства в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Очередные выплаты государства семьям с детьми и находящимся в трудной ситуации, озвученные в Послании, тому подтверждение.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»