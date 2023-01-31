В поддержку участников СВО в Махачкале прошел турнир по грепплингу среди студентов медколледжа им. Башларова

29 января состоялся турнир по грепплингу в поддержку участников СВО и военнослужащих, среди студентов Медицинского колледжа им. Башларова.

Участие в турнире приняли юноши в весовых категориях от 50 до 90 кг. Более 150 борцов соревновались за кубки, медали, грамоты и титул чемпиона турнира.

В церемонии открытия соревнования приняли участие председатель центрального штаба по Республике Дагестан Федерального движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, Идрис-хаджи Асадулаев помощник Муфтия РД, участник специальной военной операции с морской пехоты, артиллерист Шамиль Гусейханов.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился Идрис Асадулаев, он подчеркнул, что само участие в таких соревнованиях это уже победа. «Вы выбрали правильное направление, Ислам приветствует этот путь, в то же время, вдвойне приятно что вы выбрали «здоровый» путь. Это значит что вы мужественные люди, потому как эти два пути, медицина и спорт выбрать не мужественный человек не может», — отметил он.

Завершилось мероприятие торжественным награждением. Победители и призеры были удостоены кубков, медалей и грамот от организаторов соревнования.