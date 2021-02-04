В Петербурге состоялась встреча к 100-летию ДАССР

По инициативе Представительства Дагестана в Санкт-Петербурге, Комитета культуры Санкт-Петербурга и Содружества дагестанской молодёжи в северной столице страны состоялся праздничный вечер «О, Дагестан, твое я славлю имя!»

В рамках встречи была организована обширная культурная программа: в фойе «Дома народного творчества и досуга» гостей принимали девушки в национальных дагестанских костюмах, также для посетителей была открыта выставка, где можно было познакомиться с различными традиционными промыслами республики.

Дагестан с юбилеем поздравили и худрук Дома народного творчества и досуга Ирина Веселова, и Предствитель республики в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов. Последний выразил благодарность русскому народу, который в середине XX века пришёл врачами и учителями в горный край.

Перед гостями выступили вокальные и хореографические ансамбли республики. Это первое мероприятие, организованное в Петербурге к 100-летию Дагестанской АССР, однако не последнее в году: Гасан Гасанов сообщил, что будет ещё череда встреч и мероприятий. Завершилось торжественное мероприятие вручением благодарственных писем участникам вечера.