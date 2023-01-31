В первый день недели приема граждан в соцзащиту Агульского района обратилось 8 граждан

Накануне, в рамках недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки под эгидой партии «Единая Россия» в Управлении социальной защиты населения Минтруда Дагестана в Агульском районе прошел День открытых дверей.

На прием к руководителю и специалистам учреждения с различными вопросами обратились 8 жителей района.

Так, Рамазану Исмаилову из с. Хутхул и Розе Ибрагимовой из с. Кураг даны разъяснения и оказана помощь по оформлению справки о статусе малоимущей семьи.

Насрадину Алидарову из с. Буркихан также в рамках приема граждан оказана помощь в присвоении статуса многодетной семьи.

С вопросами оказания помощи малоимущим гражданам на основании проекта «Социальный контракт», обратился Суфикурбан Гастиев из с. Рича. Заявителю даны подробные разъяснения по вопросам реализации проекта, а также предоставлен перечень документов, необходимых для участия в проекте.

Демирбегу Гаджимурадову из с. Тпиг и Наиле Аюбовой из с. Амух дана консультация по порядку назначения выплаты ежемесячного детского пособия.

Исмаилу Мусаеву в рамках приема граждан также даны разъяснения по вопросу назначения компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, и другим категориям граждан.

Помимо консультативной помощи, большинству обратившихся оказана помощь в разрешении их вопросов сразу, на месте.

Отметим, что в учреждениях соцзащиты Минтруда Дагестана консультативная и иная помощь оказывается гражданам в ежедневном режиме. Чаще всего вопросы населения связаны с социальными выплатами.