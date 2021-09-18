Политика

В первый день голосования явка в Дагестане составила 17,5%

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В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5 % избирателей, включенных в списки для голосования.

На избирательных участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели. 

В помещениях, где проходит голосование, соблюдаются меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования.

На всех избирательных участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация.

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