В первый день голосования явка в Дагестане составила 17,5%

В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5 % избирателей, включенных в списки для голосования.

На избирательных участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели.

В помещениях, где проходит голосование, соблюдаются меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования.

На всех избирательных участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация.