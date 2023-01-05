В первые дни нового года ситуация в Дагестане спокойная

Обстановка на территории Дагестана в первые дни года является стабильной, серьезных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, органы власти обеспечивают реагирование на происшествия в штатном режиме.

Об этом доложили Сергею Меликову члены оперативного штаба, созданного в республике по поручению руководителя региона на период праздничных дней.

Для обеспечения общественного порядка МВД по РД организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции мест массового пребывания людей.

По линии Центра управления в кризисных ситуациях и службы «112» МЧС Дагестана организовано взаимодействие и обмен информацией со всеми муниципальными образованиями.