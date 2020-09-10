Экономика

В октябре в Дербенте откроют новые экопункты

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Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел по этому поводу совещание с участием министра природных ресурсов и экологии Набиюллы Карачаева. Мусоросортировочный завод в Дербенте рассчитан на 100 тысяч тонн в год.

Вместе с тем, заводы строят в Буйнакском, Кизлярском, Хасавюртовском и Сулейман-Стальском районах.
Комплексы по сортировке отходов в ближайшее время появятся и в Каякентском, Магарамкентском, Кизилюртовском и Левашинском районах.

За сроком выполнения проектов следит республиканское Министерство природных ресурсов и экологии.

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