В образовательных учреждениях Кизляра прошла «Родительская приемка»

В Кизляре прошла «Родительская приемка» в общеобразовательных школах №3 и №9, в которых проведён капитальный ремонт в рамках федерального проекта. По инициативе партии «Единая Россия» ежегодно родители школьников могут наблюдать за ходом и объёмом работ, производимых в общеобразовательных учреждениях.

Так, 15 августа родительская общественность провела осмотр отремонтированных помещений в школе №9 и изучила объем работ. Директор школы Елена Лещенко провела для родителей экскурсию, все интересующие вопросы родители задавали и представителю подрядной организации. «Объем работ впечатляет. Полностью обновился пищеблок, выглядит ярко как детское кафе, произведена замена кровельного покрытия всей школы, проведена замена проводки, обновили и часть окон. Это очень хороший, полезный проект», — поделилась впечатлениями председатель родительского комитета школы Светлана Шихшаева.

16 августа на приёмку пришли родители учащихся школы №3. Родителей встречала директор школы Татьяна Медяник. По проекту в школе была расширена площадь пищеблока за счёт капитальной пристройки. «Нам всё очень нравится, всё такое светлое, просторное. Детям будет очень удобно и приятно принимать здесь завтраки и обеды. Установлены новые раковины для мытья рук, даже сушилки для рук предусмотрели», — рассказала мама ученика школы Нина Ашокова.

Также «Родительские приёмки» в рамках проекта «Единой России» «Новая школа» пройдут в прогимназии «Ласточка» и школе №11 посёлка Комсомольский, включённых в программу капитального ремонта в 2022 году. Отметим, что в числе приоритетных направлений Народной программы Партии является капитальный ремонт и строительство новых школ, а региональным координатором проекта «Новая школа» является Елена Павлюченко – Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке.

Источник: Мирмол