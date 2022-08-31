В Новолакском районе в Год образования проводятся масштабные работы в сфере образования

Только в прошлом году было открыто сразу 3 новых детских садика на территории переселения, а уже в этом году завершат строительство еще 4.

Это соответствующие стандартам новые детские садики в селах: Новолакское, Тухчар, Ахар и Новокули (на территории переселения).

Кроме того, на стадии проектирования школа на 250 мест в селе Гамиях, второй корпус Новомехельтинской СОШ. Также ожидаем строительство нового детсада в селе Банайюрт. Также, на рассмотрении находится строительство новой Ямансуйской школы, так как имеющая – сборно-щитовая и в аварийном состоянии.

Безусловно, эта большая заслуга Главы Дагестана Сергея Меликова, который на всех уровнях оказывает внимание проблемным вопросам и решает их.

Жители муниципалитета заметят колоссальные изменения в сфере дошкольного и школьного образования в ближайшее время.