В Новолакском районе стартовала акция «Лица Победы»

В рамках акции рассказываем об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Гамидов Яхья Шахмилович родился в 1913 году. Был призван в Советскую Армию в январе 1940 года и служил на границе с Германией на Западной Украине в должности замкомандира роты по политчасти.

Принимал участие в сражениях на разных фронтах ВОВ.

Был тяжело ранен и контужен в 1944 году под Витебском в Белоруссии.

Имеются награды: Орден Отечественной войны, медали «За Оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», 10 юбилейных медалей.

Кроме того, имеются медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и «Ветеран туда».

После демобилизации из Советской Армии с начала 1946 по 1956 работал инспектором и заведующим методкабинетом в Новолакском РайОНО, с 1956 года по 1976 год работал учителем русского языка и литературы в Новолакской средней школе.