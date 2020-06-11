В Новолакском районе на месте боев 1999 года установят российский триколор

Церемония установки флага пройдет 12 июня с участием ограниченного круга людей. По причине введения ограничений невозможно провести мероприятие более масштабно.

На высоте 715,3 «Телевышка» проходили ожесточенные бои более 20 лет назад. На месте также возложат венки, будет зачитано стихотворение, прозвучит гимн страны и прозвучат военные песни.

Кроме того, планируется выступление главы Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиева, который расскажет о помощи России Дагестану и о вносимых поправках в Конституцию РФ.