В Ногайском районе РД в селе Терекли-Мектеб прошел торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщине Великой Победы

День Победы – это особый праздник, который соединяет в себе боль и радость, слезы и восхищение всенародным подвигом во имя свободы и независимости нашей Родины.

Сегодня, 9 мая, в День Победы советского народа над немецко-фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны в районном центре Ногайского района РД представители руководства района, трудовых коллективов и жители села широко отмечают этот всенародный праздник.

В Ногайском районе нет, наверное, ни одной семьи кого не коснулась бы лихолетье ушедшей войны. Более 2,5 тысяч жителей добровольно и по призыву Родины в 1941-45 годы ушли на фронт из которых обратно вернулись немногим около 600 человек.

По давней доброй традиции, возлагая утром венки и живые цветы к памятникам на Аллее Героев ногайского народа, представители трудовых коллективов еще раз поклонились памяти и подвигу Героя Советского Союза Халмурзы Кумукова, полных кавалеров орденов боевой Славы Алимхана Асанова и Ахмата Сулейманова. Здесь также были возложены венки и Героям Социалистического Труда, которые в годы войны и в послевоенные годы восстановления народного хозяйства своим ратным трудом внесли достойную лепту в нашу общую победу над врагом. К примеру, Герой Соцтруда из с.Червленные Буруны Ярыкбай Абдулкадыров, который перед самой войной начинал участвовать в селекционных работах по выведению новой отечественной тонкорунной породы овец в Ногайской степи. В годы войны эта работа была временно приостановлена. Но Ярыкбаю и другим животноводам пришлось спасать эти отары от фашистов временно оккупировавших наш район, угнав их далеко в буруны. Один из таких животноводов, тоже Герой Социалистического Труда Батыр Карагулов, когда к нему в кошару явились местные приспособленцы, холуи немцев, смело им ответил: «Мы не дадим врагам скот и имущество родного государства. Уходите прочь отсюда!» Впоследствии его, Б.Карагулова, призвали на фронт, и он мужественно сражался в боях с гитлеровцами, после войны вернулся живым и продолжил свой мирный созидательный труд на благо Родины.

Как было указано выше, Ногайский (Караногайский) район во второй половине 1942 года был временно оккупирован передовыми частями наступающих немецко-фашистских войск. В те же дни в западной части района происходили ожесточенные бои местного значения советских воинов с наступавшими немецко-фашистскими частями. В районе был создан партизанский отряд имени М.Дахадаева, члены которого собирали ценные разведсведения о движении и расположении немецких войск и направляли их советскому командованию войск на Северном Кавказе. Благодаря действиям партизан в сентябре 1942 года были освобождены от врага села Кумли, Терекли-Мектеб, Нариман. Остальную часть района партизаны освобождали совместно с воинами 4-го гвардейского кавалерийского мехкорпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Кириченко.

О подвигах партизанского отряда и жителей района по сбору материальных ценностей на строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник» на митинге рассказал председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ногайского района Акманбет Сангишиев.

Праздничный митинг возле обелиска воинам-землякам, павшим в годы войны, начался с торжественного шествия парадного расчета учащихся школы имени Кадрии, которые по традиции ежегодно несут под военные марши боевые штандарты фронтов, принимавших активное участие в разгроме и победе над врагом.

Первым на митинге выступил глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, который от имени руководства района поздравил всех жителей муниципалитета с праздником Победы. По его словам, для всех нас День Победы – это особый праздник, который соединяет в себе боль и радость, слезы и восхищение всенародным подвигом во имя свободы и независимости нашей Родины. «Мы горды тем, что в победе над врагом есть лепта и нашего народа в лице его героев Х.Кумукова, А.Асанова, К.Кидирниязова и многих других земляков, защитивших нашу великую страну. Мой дед Шавдир Эсиргепов, к примеру, воевал в Сталинградской области. К сожалению, фашизм сегодня вновь поднял свою голову на Украине. И вновь как отцы и деды в годы той войны, внуки и правнуки победителей, среди которых есть и наши ребята, снова находятся на передовой линии защиты страны», – отметил Д.Эсиргепов.

С поздравительным текстом к жителям райцентра и района обратился председатель Собрания депутатов Ногайского района Рустам Байманбетов.

Он подчеркнул, что День Победы является для каждого гражданина страны священной и памятной датой. Спустя десятки лет память о бессмертном подвиге нашего народа согревает сердца всех миролюбивых людей надеждой на мирное процветающее будущее планеты.

От имени Народного Собрания РД, Дагестанского республиканского и Ногайского районного комитетов КПРФ поздравил всех депутат НС РД Мурзадин Авезов. По его мнению, мировой капитализм после войны десятки лет вынашивал планы по разрушению СССР и добился своего. Теперь у них цель – развалить нашу Родину – Россию. Сегодня, когда нацизм снова проявляет свое чудовищное лицо на Украине, КПРФ делает все возможное, чтобы поддержать наших граждан там, наших ребят, участвующих в СВО, отправляя очередные партии гуманитарных грузов.

Полны были оптимизма слова участника СВО, старшего лейтенанта Алимбека Доржиева, который заверил всех, что война на Донбассе скоро завершится и наступит долгожданный мир. Однако, призвал он, мы все должны быть всегда готовы, чтобы по первому зову Родины встать на ее защиту.

С верой и надеждой в скорое окончание специальной военной операции и пожеланием всем его участникам живыми и невредимыми вернуться к своим родным выступила мать братьев Абдулбариевых, сегодня участвующих в СВО, жительница села Нариман Гульфира Абдулбариева.

С поздравлениями к жителям также обратились врио местной войсковой части Семен Софронов и врио начальника пункта направления авиации Юрий Коровин.

Далее было минута молчания и возложение венков.

День продолжился большим праздничным концертом патриотической военной песни на фасаде здания государственного оркестра ногайских народных инструментов, где приняли участие известные исполнители Фатима Нурлубаева, Кызыл-Гуль Кудайбердиева, Бегали Куруптурсунов, Аминат Кудайбердиева и другие, солисты государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай», детского хореографического ансамбля «Карлыгашлар», артисты государственного ногайского драматического театра, спортивными мероприятиями на новом центральном стадионе райцентра, народными гуляниями.

Также войсковая часть,расположенная на территории муниципалитета угощала всех солдатской кашей.

Затем жителей района ждали спортивные мероприятия,а вечером прогремит Салют в честь Дня Великой Победы.

Источник: Голос степи