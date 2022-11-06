В наследии Расула – нравственность народа

Монографическое исследование «Этнокультурный потенциал произведений Расула Гамзатова как неиссякаемый источник духовно-нравственного воспитания учащихся» под коллективным авторством Ш. Мирзоева, Э. Абдулатиповой, Н. Мунгиевой посвящено народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову.

В исследовании на основе этнопедагогического подхода к творчеству Расула Гамзатова теоретически обоснован этнокультурный потенциал его произведений и, исходя из этого, проверена система работы по формированию у школьников нравственных идеалов. Выявлены педагогические условия духовно-нравственного воспитания ребят на учебных занятиях и во внеклассной работе; определены содержание, эффективные формы, методы, средства урочной и внеурочной деятельности. Представлены методические рекомендации по духовно-нравственному воспитанию дошкольников и школьников на этнокультурном потенциале произведений Расула Гамзатова.

В монографии систематизированы и последовательно рассмотрены сокровенные идеи, помыслы о первичности духовной культуры, размышления о месте и долге человека в обществе, его нравственные установки по отношению к людям, труду, родине Расула Гамзатова, в целом составляющие колоссальный этнокультурный потенциал произведений народного поэта.

В частности авторы убеждены, что «обращение к историко-культурному наследию, обычаям и традициям народа, выработанным им в течение тысячелетий духовно-нравственным ценностям, сконцентрированным в творчестве Гамзатова, способно приостановить процесс утраты высоких морально-этических норм и понятий, испокон веков присущих народам Дагестана». Молодёжь сегодня как никогда нуждается в ценностно-смысловых ориентирах, духовно-нравственных идеалах и культурных образцах.

Рецензируемая книга приглашает к размышлению, действию. В ней богатый фактический материал, интересные авторские идеи, оригинальные сюжеты (фрагменты учебных занятий) по изучению произведений Гамзатова, аргументированные выводы. Высвечиваются сложные вопросы: как воспитать детские души; как воспитать чувства, совесть, которые бы ответили зову времени; как осуществить гармонизацию воспитания и социализации; как научить чувствовать и понимать художественное слово.

В связи с новыми тенденциями в образовании: глобальная культурная интеграция, компьютеризация, смена педагогических парадигм – происходят изменения и в системе воспитания. На духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения влияют и новые технологические тренды (персонализация, геймификация, обучение через видеоигры, интерактивные учебники, дистанционное обучение).

Проблемы социализации личности в детстве средствами воспитательного воздействия связаны с переходом к другой культурной парадигме, включающей национально-культурные традиции, социально-исторический опыт, культуру чувств, отношений, поведения. В монографии представлен практический опыт работы по разрешению указанной проблемы. Раскрывается воспитательный потенциал произведений Расула Гамзатова. Выделяются эффективные методы и приёмы изучения произведений, при этом делается акцент на воспитательных мотивах этнопедагогики. Актуальны и значимы выводы авторов о важной роли учителя литературы в воспитании детей.

Изучение произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан», как и других произведений великого поэта, способствует «формированию моральных качеств у школьников, желанию исполнять неписанный кодекс морали общества: любовь к Родине, ближнему, чувство долга, честность, скромность, интернационализм, готовность прийти на помощь, трудолюбие…». Герои книги «Мой Дагестан» — это носители лучших человеческих качеств и моральных черт, воспитанные народной педагогикой на самобытных народных традициях.

Проблема духовно-нравственного воспитания чрезвычайно сложная, многоаспектная. Несмотря на позитивные тенденции к усилению духовно-нравственного аспекта содержания образования поиск подходов в этой области по-прежнему актуален. Одно из направлений этого поиска заключается в выявлении потенциала многовековых культурных традиций народов России, а также этнокультурного потенциала произведений великих деятелей культуры. Авторы данной монографии представили опыт работы по духовно-нравственному воспитанию школьников на произведениях Гамзатова.

Особого одобрения и высокой оценки заслуживают размещённые в приложении материалы (проекты учебных занятий, классных часов, литературно-музыкальных утренников), которые, несомненно, будут востребованы и полезны для воспитателей, учителей, студентов, аспирантов, широкого круга специалистов в области образования и духовно-нравственного воспитания.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/v-nasledii-rasula-nravstvennost-naroda/