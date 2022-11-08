В муниципалитетах Дагестана оказывают активную помощь и поддержку семьям мобилизованных граждан

Продовольственную и материальную помощь семьям мобилизованных граждан продолжают оказывать в Дагестане.

Так, в рамках акции работники девятнадцатого отдела УФК по РД в Гумбетовском районе вместе с комендатурой по защите объекта филиала 84 отряда ВО Минфина России доставили гражданам продуктовые наборы. В общей сложности помощь была доставлена семьям из четырёх сел муниципалитета. Кроме того, по словам начальника данного отдела Гаджимурада Магомедова, баннеры в честь погибших в зоне СВО военнослужащих из Гумбетовского района размещены на республиканской автомобильной дороге Махачкала — Ботлих.

Акция по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан прошла и в Кизлярском районе, а также в Хасавюрте.