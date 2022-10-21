В Москве пройдет финал Национального чемпионата «Абилимпикс» — 2022

С 28 по 31 октября нынешнего года в Москве пройдет финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2022.

Основная цель Чемпионатов в России – комплексная профессиональная реабилитация людей с инвалидностью, а также формирование единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации к получению профессионального образования и содействие их успешному трудоустройству. Проведение финала запланировано на основной и дополнительных площадках. На основной площадке пройдут соревнования по 29 компетенциям.

На дополнительных площадках пройдут соревнования по 11 компетенциям. В рамках соревновательной программы будут проведены конкурсные мероприятия по 40 компетенциям (Перечень прилагается) в трех категориях: школьники, студенты и специалисты. Направления компетенций: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы. Победители соревновательной программы будут награждены именными денежными сертификатами, которые можно потратить на покупку технических средств реабилитации и оплату дополнительного образования. Деловая программа включает в себя комплекс официальных, образовательных, профессиональных, презентационных, имиджевых, консультационных мероприятий: — панельная дискуссия: «Повышение качества жизни и карьерные траектории людей с инвалидностью и ОВЗ»; — молодежный совет с привлечением участников прошлых Чемпионатов; — открытый мотивационный диалог с участниками движения «Абилимпикс», с амбассадорами и победителями национальных Чемпионатов; — создание инклюзивных стартапов и др.

При формировании мероприятий деловой программы учтены позиции организаций, входящих в состав Координационного совета, членов рабочей группы и партнеров-работодателей. В рамках профориентационной программы конкурсанты примут участие в практикоориентированных мастер-классах в формате профессиональных проб и мастер-классах от членов Национальной сборной «Абилимпикс» Россия. В рамках выставочной программы все гости, задействованные в мероприятии, будут иметь возможность посетить стенды работодателей и партнеров движения «Абилимпикс», а также принять участие в работе телестудии, которая ежедневно будет освещать активности Чемпионата. Дополнительно, в рамках работы телестудии и информационного освещения Чемпионата планируется проведение интернетактивностей в формате флешмобов и челленджей с поддержкой конкурсантов их регионами. В выставочной программе Чемпионата примут участие крупные социально ориентированные, активные и отраслевые партнеры и партнеры-работодатели движения «Абилимпикс», которые проведут на стенде мастер-классы с привлечением студентов дефектологических специальностей, мастер-класс на промышленном роботе «Автоматизация хохломской росписи на тарелках», психологическое консультирование и диагностику, представят консультационный стенд со справочноинформационными материалами и печатной продукцией, стенд с презентацией современных технологий ЧПУ и сварочных технологий, стенд с дизайнерской продукцией, разработанной участниками Всероссийского конкурса «Контуры твоей уникальности»: косметические накладки на протезы нижних конечностей, представят интерактивную презентацию доступности образовательного учреждения с 3D визуализацией: демонстрация учебного места учащегося с разными нозологиями, предоставят информацию о системе наставничества для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, применяемой на предприятии, как кадровой технологии подготовки трудовых ресурсов.

Также пройдет выступление инструкторов Российской школы подготовки собак-поводырей ВОС с собаками-поводырями и будет представлена презентация технологии 3D-печати в производстве протезов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для неформального времяпровождения участников предусмотрена культурнодосуговая программа, в рамках которой предусмотрены экскурсионные маршруты. Также на площадках проведения планируются под застройку зоны отдыха, где участники смогут непринужденно пообщаться, поиграть в настольные игры и поучаствовать в фотосессиях. Технологический фестиваль предусмотрен для участников Национальной сборной «Абилимпикс» − Россия и участников движения «Абилимпикс» из дружественных стран в качестве альтернативы в связи с отменой Международного Чемпионата в 2022 г. Республики Беларусь и Армения подтвердили участие в рабочем порядке. Включает в программу: проведение курса по проектному обучению, встречи с почетными гостями, руководителями общественных организаций инвалидов, представителями партнеров-работодателей, послами движения «Абилимпикс» и другими, неформальное общение участников Национальной сборной «Абилимпикс» − Россия и участников движения «Абилимпикс» из дружественных стран, мастер-классы от конкурсантов Национальной сборной с участием индустриальных партнеров по различным компетенциям (электромонтаж, карвинг, робототехника, веломеханика, флористика, ногтевой сервис, резьба по дереву, кондитерское дело и другие), культурно-досуговая программа, включающая деловые игры и тематические концерты, организованные с учетом всех нозологий участников мероприятия, включающие в себя песни с сурдопереводом и танцы на колясках.