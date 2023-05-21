В Москве пройдет фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул»

В городе Москве в Измайловском парке культуры и отдыха 21 мая пройдет мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова — «Мой Дагестан. Наш Расул». Организатором выступает Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации.

Откроет мероприятие в 12 часов концертная программа с участием артистов и коллективов Республики Дагестан, которая будет продолжаться в течение всего дня. Весь день будут работать мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ковроткачеству, чеканке монет и мастер-класс по вольной и греко-римской борьбе. Также для гостей будут работать фотозоны, которые отражают культуру и быт жителей Республики Дагестан, выставка изделий ручной работы мастеров республики.

Концертная программа на сцене парка «Измайловский» познакомит с национальными песнями, танцами, играми на народных инструментах, а звездные гости – с многообразием культур народов, населяющих республику. Канатоходцы покажут свое мастерство в удивительном и весьма рискованном искусстве.

На выставке-ярмарке будут представлены народные промыслы Дагестана: изделия унцукульских мастеров, кубачинское серебро, балхарская керамика, табасаранские ковры, национальные джурабки, папахи, кувшины, платки, сумки, шарфы с национальным колоритом, а также выставка книг народного поэта Р. Гамзатова.

Гости мероприятия смогут познакомиться с одним из национальных достояний республики, а именно национальной кухней: чуду, урбечом, восточными сладостями, кизиловым лимонадом, дагестанским пловом с чаем из горных трав.

В течение дня будет работать лекторий, где любой желающий может прочесть и послушать стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова, тематические фотозоны и интерактивные площадки. На одной из площадок расположится гончарная мастерская, где мастер за гончарным кругом можно изготовить кувшин из глины. На мастер-классе по живописи под руководством профессионального художника можно попробовать свои силы в написании картины «Горный Дагестан», а для желающих сделать сувениры своими руками будет работать мастер-класс «Чеканка монет». И, конечно, на мастер-классе научат зажигательному и грациозному танцу – лезгинке.

Одним из национальных видов спорта Дагестана является борьба. В связи с этим программа включает в себя показательные выступления и тренировочные соревнования, мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе с рассказом об их истории и становлении. Спортивная часть мероприятия закончится соревнованиями по перетягиванию каната.

Мероприятие будет проходить 21 мая с 12:00 до 20:00 на центральной сцене территории парка «Измайловский» – одного из самых крупных парков столицы, который сочетает в себе удивительную природу и развитую инфраструктуру.

Источник: РИА Дагестан