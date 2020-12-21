Экономика

В МинЖКХ обсудили расходование средств на строительство объектов

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Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малик Баглиев провел совещание по вопросу освоения бюджетных средств. Во встрече приняли участие представители подведомственных организаций и подрядчики.

Речь идет о средствах, поступивших в республику для реализации госпрограмм.
На особом контроле-строительство школ и детских садов. За этим следит и врио главы республики Сергей Меликов.

Министр Малик Баглиев отметил, что надо отслеживать ход строительства детских садов, школ, больниц и других социальных объектов.

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