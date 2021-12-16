В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19

Среди привитых от коронавируса заболевают лишь 3,9%, в стационары попадают не более 1,7%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%»,- сказал Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону-Н». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».

Источник: https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763779653.html