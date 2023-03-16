В Минцифры РД уточнили, какие населенные пункты планируется обеспечить в этом году качественным интернетом и сотовой связью

Сёла Ицари и Джурмачи Дахадаевского района (рядом расположены Ицаринская башня и крепость Кала-Корейш); село Ухул Ахтынского района (в 3 километрах находится гора Шалбуздаг); село Хустиль Табасаранского района (в этой местности находится популярная среди туристов пещера Дюрк); сёла Мочох и Сиух Хунзахского района (сигнал с вышек будет в том числе покрывать озеро Мочох и Сиухский водопад); сёла Ритляб и Гилиб Чародинского района (водопад Чвахило и Гидибские водопады); село Анцух Тляратинского района (Старинная боевая башня).