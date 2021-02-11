Политика

В Минстрое РД обсудили итоги ФКГС за 2020 год и планы на 2021 год

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Под руководством начальника Управления коммунального хозяйства Минстроя РД Мавлуда Мусаева состоялось заседание с представителями администраций городских округов по вопросу реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На заседании подводились итоги программы за прошлый год и обсуждались задачи на 2021 год. В рамках реализации программы ФКГС в прошлом году было построено 259 территорий на сумму более девятисот миллионов рублей. В этом году запланировано строительство 218 территорий в 48 муниципалитетах республики. Мавлуд Мусаев отметил, что первоначальное внимание необходимо уделить контрактованию по объектам КГС. Данные мероприятия должны быть завершены до марта. На данный момент заключено 118 контрактов по 183 объектам. Завершены мероприятия по установке соглашений с теми муниципалитетами, где будут реализованы данные проекты. В ходе совещания были озвучены и другие вопросы, решение которых позволит повысить индекс качества городской среды, ежегодно формируемый Минстроем России.

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