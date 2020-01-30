В Минобрнауки РД обсудили реализацию национального проекта «Образование»

Глава Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова обсудила развитие в республике нацпроекта «Образование».

Замминистра Альбина Арухова рассказала о развитии в республике 7 региональных проектов прошлого года и о планируемом национальном проекте в текущем году.

По всем семи региональным проектам, таким как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность» было заключено четырнадцать соглашений.

За время развития этих программ в образовательной сфере республики произошли большие изменения. Например, по программе регионального проекта «Современная школа» за 2019 год стартовало строительство 18 школ, и в 42 районах региона были открыты 168 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И уже с началом учебного года эти центры были открыты примерно для 30 тыс. детей.

Также по программе «Успех каждого ребенка» открыт региональный модельный центр допобразования детей на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики «Малая академия наук» и в 52 районах филиалы этого центра. В 193 образовательных учреждениях сел и малых городов республики созданы все условия для спортивных занятий.

Замминистра дополнила, что на дальнейшее развитие проекта «Образование» с 2020-2022 гг. регион получил из бюджета средства на сумму более 9 миллиардов руб.

В завершение Альбина Арухова сказала о том, что на реализацию проекта «Современная школа» в республике 3,5 млрд рублей будут направлены на строительство тридцати двух СОШ, на открытие центров «Точка роста» и на улучшение инфраструктуры коррекционных школ.

Далее Уммупазиль Омарова подчеркнула, что за период развития нацпроекта «Образование» качественно улучшилась система образования в республике.