В Минеральных водах стартует Первая Кавказская инвестиционная выставка

Дагестан представит стенд, где будут презентованы инвестпроекты республики и продукция народных художественных промыслов.

В год 100-летия Расула Гамзатова отдельное внимание уделят творчеству поэта.

Посетителям будут представлены архивные фотографии и книги мастера пера и слова. Среди них: новое издание собрания сочинений Гамзатова в 8 книгах, «Завещание», а также сборник воспоминаний о нем современников.

Фотографии для выставки помогала подбирать дочь народного поэта — Салихат Гамзатова — директор Дагестанского музея изобразительных искусств.

Гости форума увидят Расула в родном ауле, в кругу родных и друзей, с известными политиками и государственными деятелями.

Кавказская инвестиционная выставка откроется 2 мая и продлится 3 дня.