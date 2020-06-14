Экономика

В мэрии Махачкалы обсудили вопросы снятия ограничений

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Снятие ограничений стало предметом обсуждения на встрече в режиме ВКС 1-го замглавы города Салимхана Ахмедова с представителями бизнес-сообщества.

Замглавы озвучил три пункта, важных при снятии ограничений,: коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для больных коронавирусом и охват тестированием. На совещании отметили, что все условия соблюдаются.

В планах открытие маленьких непродовольственных магазинов, летних кафе и предприятий, работающих в сфере услуг. Площадь торгового зала не должна превышать 400 кв.м., а также должен быть отдельный вход, число посетителей должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра.

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