В Махачкалу прибыл поезд Деда Мороза

На Махачкалинском вокзале встретили поезд Дела Мороза. На праздник приехал врио Первого заместителя Председателя Правительства Батыр Эмеев, врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов.

Встречали «Поезд Деда Мороза» дети, родители и гости столицы. Прошла праздничная развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Приветствуя гостей и участников мероприятия Батыр Эмеев поблагодарил организаторов за то, что они дарят детям радость и веру в чудеса.

«Благодаря РЖД «Поезд Деда Мороза» в Махачкале и дарит нашим детям новогоднее настроение. Мы с большой радостью приветствуем Деда Мороза и Снегурочку с их чудесной командой, которые прибыли к нам из Великого Устюга. Спасибо, что дарите праздник нашим детям. Желаю всем исполнения заветных желаний в канун Нового года», — отмерил он.

Желающие смогут посетить передвижную резиденцию и приемную Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавку.

Проект «РЖД» – «Поезд Деда Мороза», стартовал 5 декабря и продлится 41 день. Маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.