В Махачкалинском порту осуществлена перевалка контейнерного груза из Индии

Махачкалинский порт впервые за несколько лет возобновил перевалку контейнерных грузов. В морскую гавань из Индии был доставлен ферросилиций — это специальный порошок, который используется для производства высокопрочных сплавов при производстве чугуна и стали. Груз весом в 24 тонны железнодорожным транспортом будет доставлен в один из промышленных центров страны.

По словам и.о. гендиректора порта Рустама Керимова, прикаспийский регион имеет транзитный потенциал для работы с контейнерными грузами. «Грузоперевозки с использованием контейнеров позволяют выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, тем самым значительно сократив объем промежуточных погрузочно-разгрузочных работ», — сказал Керимов.