В Махачкале в рамках акции «Тепло души» состоялся мастер-класс

В Историческом парке «Россия — Моя история» в ходе акции «Тепло души» прошел мастер-класс по изготовлению окопных (блиндажных) свечей для участников СВО. Инициаторами мероприятия выступили махачкалинцы Гаджи и Марзият Ильясовы, сообщество «Сила матерей», Комитет семей воинов Отечества, Союз женщин Дагестана, Исторический парк «Россия – Моя история», женское движение партии «Единая Россия.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, приветствуя участников акции и подчеркнул значимость подобных мероприятий.

«В первую очередь хочу высказать слова благодарности инициаторам акции, семье Ильясовых, а затем и всем дагестанцам, которые с самого начала специальной военной операции активно включились во все процессы, от защиты нашей страны до оказания помощи и поддержки военнослужащим и населению. В годы Великой Отечественной войны существовал лозунг, который всенародно поддерживался «Всё для фронта! Всё для победы!». Этот лозунг стал актуальным и в наши дни. И сегодня мы должны сделать все для приближения нашей общей победы», — отметил министр.

Участники специальной военной операции Ибрагимхалил Гаджиев и Атай Сайпулаев поблагодарили организаторов и участников мероприятия за поддержку военнослужащих и отметили, что окопные свечи будут согревать бойцов не только физически, но и духовно.

Директор Исторического парка «Россия – Моя история» Тимур Велиханов в своем выступлении выразил надежду, что подобные мастер-классы поддержат на своих площадках и другие учреждения.

Первый заместитель руководителя Агентства информации и печати РД Наида Магомедова отметила, что во все времена в истории нашей страны передовая была сильна тылом, и каждый участник акции вносит свою лепту в будущую Победу.

«Мы делаем большое дело и будем продолжать эту работу. Огромное спасибо всем родителям и учителям, которые привели детей на наш мастер-класс. Это правильная патриотическая работа по воспитанию будущего поколения. Ребята должны знать, что они живут в великой и сильной стране, которая никогда не желала никому зла. И то, что Россия сегодня делает – это правое дело. Обязательно наступит день, когда мы все выйдем на улицы наших городов, сел, все вместе будем праздновать победу. В этот день все эти дети с гордостью скажут, что они тоже приближали победу. Вы молодцы! Чем более сплоченными мы будем, тем быстрее наступит наша победа!».

Также выступили начальник отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиль Алиев, руководитель РО КСВО по РД, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, председатель ДРО ООО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова и другие.

В завершение мероприятия заслуженная артистка РД Зульфия Ильясова и юный певец Мурад Хушлаев исполнили патриотические песни, которые были встречены бурными аплодисментами собравшихся.