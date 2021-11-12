В Махачкале стартовал полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту

В Махачкале начался полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В очно-заочном полуфинале принимают участие 59 студентов.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития.

Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.