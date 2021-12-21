Вакцинация, Общество

В Махачкале состоялся рейд по проверке QR-кодов при посещении ТЦ

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В Махачкале почти восемьдесят процентов объектов предпринимательства не соблюдают в полной мере предписания, установленные Указом Сергея Меликова о запрете посещения крупных торговых центров без предъявления QR- кода лицами старше 18 лет. Такой вывод сделала рабочая группа после инспекции ряда крупных торговых центров в столице Республики Дагестан. В состав комиссии вошёл и врио первого вице-премьера РД Батыр Эмеев, а также начальник Управления торговли Минпромторга РД Эльдар Алиев. Торговые центры, которым были сделаны замечания, будут проинспектированы повторно. Администрации данных ТЦ сообщают о том, что все недочёты уже устранены.

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