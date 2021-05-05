В Махачкале состоялся концерт к Пасхе

В Русском драматическом театре состоялся концерт, посвященный Пасхе. Миннац республики и Махачкалинская Епархия Русской Православной Церкви организовали праздничный концерт и выставку-ярмарку прикладного искусства.

Концерт открыли артисты хора государственного Театра оперы и балета Республики Дагестан. Также выступил хор Республиканского центра русского языка и культуры Миннаца.

Воспитанники воскресных школ из Махачкалы, Кизляра и Каспийска показали хореографические номера, а также разыграли небольшой мюзикл, посвященный празднику Пасхи.

Архиепископ махачкалинский и грозненский Варлаам поздравил всех со светлым праздником.