В Махачкале состоялся футбольный турнир памяти Паши Телякавова

На полях республиканской детско-юношеской спортивной школы, известной как «школа Маркарова», состоялся футбольный турнир, приуроченный к 90-летию со дня рождения руководителя ДОСААФ в Дагестане Паши Телякавова. В турнире приняли участие 20 команд.

Организатором состязаний выступило министерство образования Дагестана.

О деталях турнира «Молодежке» рассказал заместитель директора школы Михаил Маркаров:

— В соревнованиях приняли участие 20 команд, разбитых на пять возрастных категорий: 2009 – 2013 годов рождения. Это команды нашей школы, академии «Динамо-ВТБ», школы махачкалинского «Динамо» и хасавюртовская «Победа».

Формат матчей: два тайма по 20 минут и серия пенальти в случае ничьи. На поле выходят по восемь футболистов.

В итоге в трех возрастах были сильнее ребята нашей школы – это команды 2010, 2012 и 2013 годов рождения, а еще в двух – команды «Динамо-ВТБ».

В церемонии награждения приняли участие вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов, министр образования республики Яхья Бучаев и глава минспорта Сажид Сажидов.

Ребята получили кубки, медали и грамоты.

В беседе с «Молодежкой» Яхья Бучаев оценил качество игры на турнире:

— Видно, что некоторые ребята очень техничны, могут вырасти в сильных футболистов. Но, знаете, для нас даже важнее другое. Пусть не все они станут чемпионами большого футбола. Для нас важен сам факт, что мальчики занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, не находятся, как принято говорить, в плохих компаниях — и, добавлю актуальное на сегодня, не зависли в своих гаджетах, а получают тут физическую нагрузку на свежем воздухе.

Мы уделяем и планируем дальше уделять большое внимание развитию детско-юношеского футбола в Дагестане. Масштабы Школьной лиги в этом году возросли со 150 тысяч до 250 тысяч юных участников, это сотни школ!

Мы открываем футбольные поля в столице республики и муниципалитетах, при школах: шесть в прошлом году, десять – в этом, 11 полей запланировано на 2023 год.

Отрадно сообщить, что «Газпром» поддержал обращение руководства республики и параллельно со своей стороны готовит футбольные площадки в целом ряде наших городов и районов. В их случае речь идет о полях с беговыми дорожками вокруг них, а мы, добавлю, открываем и множество воркаут-площадок, это более 40 объектов.

Мне самому очень интересен футбол, — признался глава минобразования, — но занятость не позволяет смотреть много матчей продолжающегося в эти дни чемпионата мира. Я видел один из поединков сборной Аргентины и вчерашний полуфинал с участием Франции и Англии.

Михаил Маркаров, тренер с лицензией А, смотрит игры мундиаля глазами профессионала. По его словам, на него произвели впечатление две команды:

— Но если победы сборной Франции были ожидаемыми (в составе действующих чемпионов мира выступает целая группа звёзд из топ-клубов), то выход в полуфинал сборной Марокко – сюрприз.

Обратила на себя внимание поставленная игра марокканской команды, надежность обороны, подстраховка, тактическая обученность футболистов, то, как они перемещаются по полю, перекрывая зоны – и при этом они не только грамотно защищаются, но и держат в уме готовность к острым контратакам. И каждый игрок, что называется, знает свой маневр, — подытожил Маркаров-младший.

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/119800