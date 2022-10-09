В Махачкале состоялась премьера спектакля «Преступление актрисы Марыськиной»

Зрителям Государственного республиканского русского драматического театра имени А.М. Горького представлена премьера — искрометная интерактивная комедия по рассказам Аркадия Аверченко «Преступление актрисы Марыськиной».

Автор инсценировки, художник и режиссёр-постановщик Пати Махачева сумела передать на сцене особый мир 20-х годов, показать через призму сатирического восприятия А.Аверченко непростую перемену эпох, произошедшую в начале прошлого века. Очень точно передан тонкий еврейский юмор, одесский калорит, атмосфера жизни горожан.

Талантливая и темпераментная игра актёров, прекрасное музыкальное оформление, свет, хореография, вокал — все вызвало восторг зрителя, который с огромной теплотой принял новую работу коллектива театра.

Долгие аплодисменты сопровождали игру актёров Антона Артёмова, Данилы Ганюшкина, Дианы Джабраиловой, Алины Абдулганиевой, Руслана Мусаева.

С интересом была воспринята задумка с интерактивной составляющей спектакля, когда на сцену приглашались и сами зрители. Ну и, конечно же, не остались без внимания костюмы модельера Веры Агошкиной, максимально точно передавшие атмосферу времени написания сатирических рассказов А.Аверченко.