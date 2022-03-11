Экономика

В Махачкале состоится первый форум в серии «Реальный бизнес: инструкция по выживанию»

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На 20 мая в Махачкале запланировано проведение первого форума в рамках серии форумов для предпринимателей: «Реальный бизнес: инструкция по выживанию». В мероприятии, которое организовано бизнес-сообществом «Эквиум», примут участие более трёхсот предпринимателей со всей России с целью обсуждения необходимого комплекса мер в условиях санкций. Форум будет включать в себя смешанный формат: пленарная дискуссия, выступления спикеров, сессии вопросов и ответов и т.д. Спикерами выступят резиденты бизнес-сообщества «Эквиум» со всей страны.

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