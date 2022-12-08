В Махачкале прошёл XI слёт юных журналистов

В историческом парке «Россия – Моя история» прошло мероприятие, посвященное 20-летию республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан» и XI Слет юных журналистов.

Мероприятие открыли «Гимном юных корреспондентов» в исполнении группы «Горцы» гимназии №35 поселка Ленинкента.

Приветственный адрес от имени Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова зачитал руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.

«Поздравляю коллектив редакции республиканской газеты «Орленок-Дагестан» с юбилеем! Вот уже 20 лет газета воспитывает в подрастающем поколении лучшие нравственные качества – доброту, честность. Пробуждает живой интерес к журналистскому творчеству среди детей и подростков республики. С газетой юных читателей связывает крепкая и верная дружба. Хотел бы пожелать юнкорам, публикующим материалы в газете «Орленок-Дагестан», а также ее читателям успехов во всем: в учебе, спорте творчестве, во всех начинаниях. Учитесь, впитывайте все самое лучшее, что вам дают учителя и старшие наставники. Старайтесь реализовать все свои способности. Желаю коллективу, редакции, юным журналистам новых творческих успехов, нескончаемого потока людей, дальнейшего развития и процветания», — говорится в сообщении.

Сотрудники редакции были награждены благодарственными письмами и грамотами Агентства информации и печати Республики Дагестан.

В рамках Слета также наградили победителей конкурсов и вручили удостоверения новоиспеченным корреспондентам.