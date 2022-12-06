В Махачкале прошло Всенощное бдение к 10-летию создания Махачкалинской епархии

В Махачкале прошло Всенощное бдение в Свято-Успенском Кафедральном Соборе, посвященное 10-летию создания Махачкалинской епархии Русской православной церкви. Всенощное бдение — это богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Дагестане пройдет Всероссийская богословская конференция «Роль религии в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия», посвященная 10-летию создания Махачкалинской епархии Русской православной церкви.