В Махачкале прошло торжественное открытие Года педагога и наставника

В Кумыкском театре в Махачкале состоялось официальное открытие Года педагога и наставника.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Соответствующий указ 27 июня подписал Президент России Владимир Путин. Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса представителей профессии.

В мероприятие приняли участие Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, Председателя Правительства Дагестана Муслим Теляков, председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по науке и образованию Елена Павлюченко, заслуженный учитель Дагестана Нателла Мусалаева, представители династий учителей, заслуженные педагоги республики и ветераны педагогического труда.

Мероприятие началось с видео – обращения министра просвещения России Сергея Кравцова, который поздравил собравшихся с открытием Года педагога и наставника.

Вице-премьер Муслим Телякавов зачитал обращение Главы Республики Сергея Меликова к педагогам. «Задача предстоящего Года педагога и наставника – не только привлечь внимание к этой профессии и воздать должное уважение нашим учителям и наставникам, но и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь в педагогические вузы творческих, способных, активных абитуриентов, которые после окончания вуза придут работать в школы.