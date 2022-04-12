В Махачкале прошла сессия по генерации идей для конкурса «Сильные идеи для нового времени»

В Махачкале на базе «Точки кипения» ДГУ прошла сессия по генерации идей в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Отметим, что организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом «Росконгресс».

Форум предоставляет возможность предложить свою идею для России, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и сформировать команду проекта.

По итогам выберут 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны до 2030 года. Три идеи от Дагестана презентует Глава республики Сергей Меликов.