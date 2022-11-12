В Махачкале прошла презентация книги «Как это было…» Багавудина Алиева

В Национальной библиотеке имени Р. Гамзатова прошла презентация книги «Как это было…» Багавудина Расуловича Алиева, профессионального советского и российского дипломата в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, кандидата исторических наук, члена Союза журналистов России, автора монографий «Северокавказская диаспора на Ближнем и Среднем Востоке: история и современность», «Кавказская Сибирь», «Первая в Аравии».

Новый труд автора посвящен памяти видных политических деятелей республики, положивших на алтарь служению Отечеству собственную жизнь: министра по национальной политике и внешним связям РД Магомедсалиха Магомедовича Гусаева и Загира Сабировича Арухова. В книге отражены важнейшие события первой половины девяностых годов — переломного времени в новейшей истории Дагестана и страны в целом: межнациональные конфликты на Северном Кавказе и в Дагестане, отношения между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой, попытки решения проблем разделённых народов Дагестана и аварцев Кварельского района Грузии, введение института представителей Дагестана в российских регионах и за рубежом, открытие представительства МИД РФ в Махачкале, деятельность Министерства по национальной политике и внешним связям РД и многие другие.

Опора на богатый хроникальный материал, рассмотрение проблем в контексте прошлого и настоящего, погружение читателя в сложности и противоречия эпохи, аналитический подход к описываемым событиям, а самое главное, достоверность, которая обеспечивается личным свидетельством человека, включённого в водоворот эпохи и определявшего ее течение вместе со своими выдающимися соратниками, – всё это определяет безусловную значимость книги. Особенную ценность ей придаёт то, что это история, увиденная глазами крупного государственного деятеля, прошедшего большую школу государственной службы, все ступени дипломатической службы в Министерстве иностранных дел Советского Союза и России.

У книги есть подзаголовок «Воспоминания очевидца о некоторых событиях в Дагестане и вокруг него после распада СССР (1991-1995). Такие свидетельства об одном из самых сложных этапов истории республики бесценны, они реконструируют эпоху, позволяют понять причины, сущность и последствия важнейших событий своего времени, логику прошлого и настоящего, увидеть за внешней канвой событий внутренние их основания, зафиксировать крупным планом лики времени, имена тех, кто принял на себя вызовы истории и во многом определил ход времени. Личность в истории – ее узловое звено, а команда единомышленников — та сила, которая, выражая волю народа, обеспечивает ее торжество.

Композиционная логика книги отражает найденное автором верное соотношение привлекаемых фактов, когда именно правда истории определяет масштаб крупного плана и фонового материала, при этом фон – не вспомогательное средство акцентирования личности, а живое и полнокровное дыхание времени, в котором ощутима роль каждого участника событий независимо от краткости или долготы времени вовлеченности в историю. Мы и сегодня встречаем примеры того, как порой на наших глазах искажаются факты, какая пропасть может отделять официальную оценку личности от её реального восприятия обществом, и именно поэтому так важны свидетельства истории, данные личностью, профессиональная и человеческая высота которой безупречны.

Известно, что настоящие герои скромны, а число желающих считать себя таковыми агрессивно наступательно. «Полагаю, что данная работа обрадует многих людей, благодаря неустанному, кропотливому труду и патриотическому духу которых удалось преодолеть неимоверные сложности на пути сохранения единства страны, межнационального мира и стабильности в республике», — пишет автор, сделавший всё, чтобы быть объективным и беспристрастным в оценке и изложении материалов.

Есть личности в истории нашей республики, имена которых навсегда связаны с представлением о мужестве и чести, чей высочайший профессионализм и нравственный авторитет определили в самое смутное и тяжелое время выход из тупиков и рисков, выпавших на долю народа. Магомедсалих Магомедович Гусаев и Загир Сабирович Арухов навсегда останутся в истории Дагестана. Счастливая возможность лично работать и общаться с этими выдающимися дагестанцами позволила автору книги показать роль Министерства по национальной политике и внешним связям РД в противостоянии экстремизму, раскрыть деятельность людей новой плеяды государственных деятелей республики, которые могли бы быть деятелями федерального уровня, но пожелали остаться и служить до конца родному Дагестану. С таким же интересом мы знакомимся с именами соратников М.М. Гусаева, З.С. Арухова, с самим автором книги, воздаем должное их самоотверженности, их преданности интересам народа. Разве иначе смогли бы мы с честью выйти из тех испытаний, которые нам выпали в это время?

Вёл презентацию известный журналист Алик Абдулгамидов.

Участники презентации книги Б.Р.Алиева в своих выступлениях высоко оценили труд автора. Они сами хорошо знают описываемое время как его участники и свидетели: Зикрула Зиявдинович Ильясов, бывший первый замминистра, ныне зам. главного редактора газеты «Х1акъикат», Багавудин Магомедович Гусаев, зам. председателя ЦИК РД, брат Магомедсалиха Гусаева, Исламутдин Рамазанов, ветеран ФСБ, Ильман Субханович Алипулатов, депутат НС РД, журналист, Альбина Сефербековна Арухова, директор Института педагогик им. А.А. Тахо-Годи и многие другие.

Как отметил Расул Гаджиев, начальник Управления по делам религий Министерства по национальной политике и делам религий РД, один из тех, кто всегда был на передовой идеологического фронта рядом с

М.М. Гусаевым, З.С. Аруховым, современная история Дагестана должна стать серьёзным уроком для всех в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, национализмом, в вопросах сохранения мира и стабильности в дагестанском обществе, обеспечения безопасности от внешних и внутренних угроз. Этому делу служит и книга Б.Р. Алиева.

От имени общественности и Дагестанского фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника М.Т. Танкаева председатель фонда полковник Г.Б. Абдулжелилов и председатель Совета ветеранов Махачкалы генерал-лейтенант юстиции Т.Т. Бижамов вручили Багавудину Расуловичу Алиеву орден «Генерал-полковник М.М. Танкаев» с формулировкой «За преданность Отечеству». А книга, представляющая интерес для историков, политологов, ученых, для самого широкого читателя, уже находит дорогу к ним, пополняя фонды крупнейших библиотек страны.