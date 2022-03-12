12 марта в Махачкале прошла масштабная акция «ZA Наших» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Акция прошла по инициативе общественного деятеля, вице-президента сети бойцовских клубов «Universal Fighters» Шамиля Абдулгаджиева и Магомеда Гаджимагомедова, мецената и общественного деятеля. Кроме того, акцию поддержали мэр Махачкалы Салман Дадаев, министр по делам молодежи РД Камил Рамазанов, представители органов исполнительной власти и общественные деятели. «В очередной раз мы видим, насколько богата наша страна патриотами, готовыми мужественно исполнять свой долг по защите нашего общего дома. И как уже было верно подмечено, жители Донецка и Луганска заслужили мирного будущего для себя, своих детей. И только с поддержкой нашего государства этот мир и благополучие стали возможными», — прокомментировал Шамиль Абдулгаджиев. «Все мы помним, за что воевали наши деды, за что они проливали кровь и освобождали Европу от нацизма. Этот нацистский режим 8 лет осуществлял геноцид населения Донбасса. Мы не могли это терпеть и все мы знали,что это неизбежно. Сегодня такие как вы, как я отстаивают интересы Донбасса. Я бы хотел выразить слова благодарности тем людям, которые сегодня защищают нас с вами от нацизма», — обратился руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Дагестане Мухтар Амиров. Акция сопровождалась музыкальными выступлениями дагестанкой эстрады.

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