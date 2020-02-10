В Махачкале прошла акция «Спасибо за верность, потомки!», организованная народным артистом СССР Василием Лановым

9 февраля в Русском театре прошла акция «Спасибо за верность, потомки!», организованная народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым. Концерт стал ежегодным и проводится в различных городах страны уже семь лет.

Представление прошло в виде моноспектакля, во время которого всенародно любимый артист поделился личными воспоминаниями, включая знакомство с Расулом Гамзатовым.

Известный артист рассказал о своем детстве, прошедшем в захваченной фашистами Украине, и о времени работы в Театре им.Вахтангова, в котором служит более 60 лет.

Лановой — легенда отечественного кино, вспомнил яркие образы в таких фильмах, как «Офицеры», «Война и мир», «Павел Корчагин». Воспоминания, дополненные стихотворениями, посвященными войне, никого не оставили равнодушным.

Концерт посетили Премьер-министр РД Артём Здунов, его первый заместитель Анатолий Карибов, глава Минкульта РД Зарема Бутаева.