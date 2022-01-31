В Махачкале прошла акция по передаче горячего питания врачам «красной зоны»

Сегодня, 31 января, в Махачкале прошла очередная акция по доставке горячего питания медицинским работникам «красных зон», запущенная по инициативе Главы РД Сергея Меликова.

Ее организаторами выступили Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, подведомственные учреждения и предприятия: ООО «Ириб», ООО «Анжелина» и ООО «Монарх Логистик». Они доставили горячие комплексные обеды, натуральные соки и фрукты медработникам «красной зоны» Городской клинической больницы №1.

Источник: Дагестанская правда