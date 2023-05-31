В Махачкале прошел фестиваль «Действуй»

31 мая на площадке исторического парка «Россия – моя история» состоялся фестиваль «Действуй». Организаторами мероприятия выступили Российское движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с Центром поддержки предпринимательства Республики Дагестан. Целью фестиваля является повышение заинтересованности в предпринимательской деятельности, осведомленности о процессах создания и функционирования бизнеса среди обучающихся образовательных организаций России и вовлечение обучающихся в проектную деятельность. В качестве спикеров в рамках фестиваля выступили предприниматели Дагестана и представители государственных структур республики. С приветственным словом к собравшимся обратилась помощник руководителя Республики Дагестан, Председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова. «Мы с удовольствием открываем для вас фестиваль «Действуй» и акцию «День предпринимателя Республики Дагестан». В нашем движении 12 направлений, но одно из направлений — это труд, профессия и свое дело. За сегодняшний день мы постараемся наполнить вас содержанием тех возможностей, которые есть у нас в регионе, для того, чтобы в летний период вы смогли самоопределиться. Может кто-то на ярмарке вакансий найдет себе работу, а кто-то с сегодняшнего дня начнет планировать и реализовывать свой бизнес. Все эти замечательные люди сегодня будут работать для вас, будут делиться своими технологиями, для того, чтобы каждый из вас смог открыть для себя все возможности, которые есть у нас в регионе. Ребята, будьте первыми в «Движении первых», сегодня наше направление – это бизнес, профессия и свое дело, будьте первыми в этом направлении», — сказала Саидова. После официального открытия ребята – школьники приняли участие в региональной онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности для детей и подростков. Также в рамках фестиваля прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибка — это не страшно», где предприниматели республики поделились своими знаниями, опытом и наработками со школьниками. Ребята в свою очередь активно задавали вопросы, самые интересные из них были выделены памятными призами от гостей. Кроме того, для участников фестиваля организаторы подготовили обзор грантов для предпринимателей на 2023 год, тренинг «Ораторское мастерство для привлечения инвесторов и презентации своих идей» и многое другое. А также в рамках акции функционировала площадка Центра занятости города Махачкалы «Ярмарка вакансий» от работодателей, где дети от 14 до 17 лет смогут найти работу на летний период. Отметим, что фестиваль «Действуй» прошел во всех муниципалитетах Республики Дагестан.

Источник: Мирмол