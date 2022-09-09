В Махачкале пройдёт «Фестиваль чуду»

С 9 по 11 сентября в парке Ак-Гёль пройдут два фестиваля: «Рыбные дары России» и «Фестиваль чуду». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Будет развернута ярмарка с рыбной продукцией, сувенирами, едой и зоной отдыха. 9 сентября в 19:00 ч. состоится официальное открытие фестиваля и будет показана концертная программа.

На второй день мастера кулинарии приготовят 16-метровое чуду, которое сможет попробовать любой желающий. Также для жителей и гостей столицы будут организованы мастер-классы по изготовлению и заточке дагестанских ножей, балхарской керамике и гончарному мастерству, по изготовлению серебряных украшений, чеканке медных монет и по унцукульской насечке.

Для детей подготовлены различные конкурсы, мастер-классы от арт-студий, аквагрим, детские площадки. Кроме того, пройдут мастер-классы по рыбалке и приготовлению блюд из рыбы. Гости мероприятия смогут продегустировать уху и плов.

На фестивале выступят уличные музыканты и будет организован масштабный флешмоб к церемонии закрытия.